Empfehlung - Waldbühne Ahmsen sucht Mitwirkende für die neue Saison

Lähden Passionsspiele gehören zum Urbestandteil des Freilichttheaters. Nach 1999, 2000 und 2010 wird die Spielschar der Waldbühne die „Passion“ mit Engagement anpacken. Die Mitwirkung ist für alle eine große Herausforderung. Der langjährige Regisseur Bernd Aalken aus Bad Bentheim möchte die Bevölkerung aufrufen, sich bei dieser Neuinszenierung einzubringen. Neben Spielern auf der Bühne sind auch helfende Hände in der Technik, im Bühnenbau, in der Maske und in weiteren Bereichen des Spielbetriebes gefragt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/waldbuehne-ahmsen-sucht-mitwirkende-fuer-die-neue-saison-342130.html