Waldbrandgefahr: Landkreis Emsland erlässt Verordnung

In Wald, Moor und Heide besteht wegen der anhaltenden Trockenheit zurzeit ein erhöhtes Waldbrandrisiko der Kategorie drei von insgesamt fünf Gefahrenstufen. Daher tritt am Freitag, 24. April, im Emsland die Waldbrandverordnung in Kraft.