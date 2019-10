Empfehlung - Waldbauern in der Region leiden unter dem Klimawandel

Lingen In den letzten Jahren habe sich in den heimischen Wäldern vor unserer Haustür eine Katastrophe abgespielt, die noch andauere, sagte Horst Buschalsky, früherer Ministerialrat und Leitender Forstdirektor. „Ein Ende ist noch nicht in Sicht“, so der Referent und wies auf die enormen Schäden vor allen Dingen in den Fichtenbeständen angesichts von Borkenkäferbefall und Trockenheit hin. Schneller als erwartet seien in den vergangenen beiden Jahren die in den Klimaszenarien vorhergesagten Extremwetterereignisse Realität geworden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/waldbauern-in-der-region-leiden-unter-dem-klimawandel-325216.html