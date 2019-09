Empfehlung - Tierschutz: Vorwürfe gegen Schäfer im emsländischen Börger

Börger Nach einer Anzeige entdeckten Polizei und Mitarbeiter des Veterinäramtes vor Ort zwei tote Schafe und weitere, die behandelt werden müssen. Die Vorwürfe, welche Sandra Borchert öffentlich auf ihrer Facebookseite erhebt, wiegen schwer. Sie wirft dem Schäfer vor, Schafe unter „katastrophalen Verhältnissen“ zu halten, Tiere auf seinem Grundstück zu schlachten, den verbliebenen Kadaver auf dem Grundstück und in Mülltonnen zum Teil wochenlang zu „horten“, sodass Verwesungsgeruch bis in die Nachbarschaft zieht. Auf einer Weide habe sie verletzte und lahmende Schafe gefilmt. In einem alten, stark vermüllten und abgedunkelten Haus auf dem Grundstück des Schäfers sei bereits im Juni ein verwahrloster Hütehund vorgefunden worden, der ihren Angaben zufolge dehydriert war. Das sei auch auf einem Video zu erkennen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/vorwuerfe-gegen-schaefer-in-boerger-319351.html