Vorfahrtsfehler führt zu Unfall mit fünf Verletzten

gn Lingen. Fünf Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag um 14.10 Uhr auf der Holthauser Straße in Lingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erlitten zwei Personen schwere und drei Personen leichte Verletzungen.

Nach ersten Feststellungen der Polizei kam eine 56-jährige Lingenerin mit ihrem VW Polo aus dem Holthauser Weg und missachtete an der Kreuzung zur Straße Zum Eichkamp die Vorfahrt eines VW Passat. An der Kreuzung gilt die Regel „rechts vor links“. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der Passat geriet ins Schleudern und stieß mit einer Fußgängerin, die am Fahrbahnrand des Kreuzungsbereiches wartete, zusammen.

Gesamtschaden: 18.000 Euro

Die Fahrerin des Polo wurde leicht verletzt. Der 38-jährige Fahrer des Passat zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Im Fahrzeug saßen seine beiden Töchter. Ein 15-jähriges Mädchen wurde schwer, die 17-jährige Tochter wurde leicht verletzt. Die 60-jährige Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Unfallort waren drei Rettungswagen eingesetzt. Die Fußgängerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Meppen gebracht. Die Insassen des Passat und die Polofahrerin wurden im Lingener Krankenhaus behandelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.