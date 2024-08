/ Lesedauer: ca. 4min Reise mit sechs Tieren Vom Emsland in die USA: Warum Familie Timmermann nach Florida auswandert

In Kürze bricht die dreiköpfige Familie Timmermann aus Eisten nach Florida in den USA auf. Mitnehmen werden die Auswanderer nur sechs Koffer, dreimal Handgepäck und ihre Tiere. Angst vor der Zukunft haben sie kaum. Was hat sie zu der Entscheidung bewegt?

Familie Timmermann aus der Gemeinde Eisten erfüllt sich einen Lebenstraum. Sie wandern mit ihren vier Hunden und zwei Katzen in die USA aus. (von links: Katja Timmermann, Falk Timmermann und Alex Timmermann) Foto: Familie Timmermann

Von Eva Kowalski