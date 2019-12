Empfehlung - Volksbank Lingen erwartet „gefestigte“ Geschäftsentwicklung

Lingen Im Gegensatz zu Großbanken, die die Einschränkung ihrer Öffnungszeiten mit Einsparzwängen und verändertem Kundenverhalten begründen, sprechen die Vorstände der Volksbank Lingen von der Notwendigkeit, die Schulungsaktivitäten auszuweiten. Ab 2020 will die Genossenschaftsbanken alle ihre Filialen freitags schon um 12 Uhr schließen. Der Nachmittag soll künftig der Schulung der Mitarbeiter vorbehalten bleiben. „Das ist unsere Antwort auf die rasanten Veränderungen in der Bankenbranche“, sagt Bankvorstand Jürgen Hölscher. Vorstand Carsten Schmees weist darauf hin, dass die Bank etwa 80 verschiedene digitale Angebote macht: „Die Beratungs- und Anwenderprogramme werden immer komplexer, die Veränderungsintervalle immer kürzer. Um hier Schritt zu halten und weiterhin qualifizierte Beratungen leisten zu können, müssen wir Freiräume zur Weiterbildung unserer Mitarbeiter schaffen.“ Das sei nicht „nebenbei“ in der Mittagspause oder nach Feierabend zu leisten. Deshalb gibt es ab Januar Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/volksbank-lingen-erwartet-gefestigte-geschaeftsentwicklung-334900.html