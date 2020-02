Empfehlung - Vier Verletzte bei Brand in Spelle

Spelle Bei einem Brand am Montag gegen 16.35 Uhr auf dem Betriebsgelände der Krone Holding GmbH in Spelle wurden ein 20-jähriger Mitarbeiter aus Hopsten, ein 32-jähriger aus Spelle, ein 34-jähriger aus Rheine und ein 35-jähriger aus Schapen verletzt. Sie kamen in Rettungswagen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in die Krankenhäuser nach Lingen und Rheine.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/vier-verletzte-bei-brand-in-spelle-344493.html