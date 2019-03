Empfehlung - Vier Schafe fielen im Emsland möglicherweise Wolf zum Opfer

Haselünne In Eltern wurde in der Feldstraße ein totes angefressenes Schwarzkopfschaf gefunden. Ein weiteres Tier wurde verletzt. Im Hahnenmoor wurden drei Kamerunschafe getötet. Hermann Fehnker, für den Landkreis Emsland zuständiger ehrenamtlicher Wolfsberater in Meppen, bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/vier-schafe-fielen-im-emsland-moeglicherweise-wolf-zum-opfer-289026.html