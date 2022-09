Die gute Nachricht, dass das TPZ in Lingen für die nächsten drei Jahre mit 195.000 Euro gefördert wird, brachte Minister Björn Thümler (rechts) mit. Als Gastgeschenk erhielt er eine Handpuppe, die in einem Flüchtlingslager in Beirut entstanden ist. Auch Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone (links) freute sich über die Zusage aus Hannover. Foto: Caroline Theiling