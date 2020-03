Empfehlung - Verteidigung plädiert im Mordfall Sögel auf Freispruch

Osnabrück In dem Verfahren um eine rund 25 Jahre zurückliegende Tötung einer jungen Frau in Sögel hat am Dienstag die Verteidigung vor der 6. Großen Strafkammer (Schwurgericht) des Landgerichts Osnabrück ihr Plädoyer gehalten. Sie forderte einen Freispruch für den Angeklagten. Das Urteil der Kammer wird am Freitag, 13. März, erwartet. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/verteidigung-plaediert-im-mordfall-soegel-auf-freispruch-347312.html