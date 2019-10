Empfehlung - Vermisster Kater „Gandalf“ ist zurück in Lingen

Lingen Eine Bekannte aus der Nachbarschaft hatte „Gandalf“ gesehen. Sie brachte ihn in einer Hundebox am Mittwochvormittag zur Familie Schütte. „,Gandalf‘ war etwas verstört und sah müde aus“, sagt die 16-jährige Pia Schütte, Tochter von Petra Schütte. Die Familie habe dem Kater erst einmal Futter gegeben. Danach habe sich „Gandalf“ in Pia Schüttes Bett gelegt und geschlafen. „Er war bestimmt ein bis zwei Wochen weg. Wir sind uns nicht sicher“, sagt Pia Schütte. Nun sei die gesamte Familie sehr froh und erleichtert, dass „Gandalf“ wieder da ist. Dennoch bleiben Fragen bei Familie Schütte offen: Woher stammt dass Fell im Garten? „Wer einer Katze das Fell abzieht, ist ein gestörter Mensch“, sagt Schütte. Sie möchte Anzeige erstatten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/vermisster-kater-gandalf-ist-zurueck-in-lingen-323196.html