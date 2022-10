Vermisstensuche: 65-jähriger Mann aus Sögel verschwunden

Seit Sonntag wird ein 65-jähriger Mann in Sögel vermisst. Der 65-Jährige ist laut Polizei dement und orientierungslos. „Der Vermisste kann sich zudem nur bedingt artikulieren“, heißt es in einer Polizeimeldung. Weite Strecken zu Fuß könne der Senior aufgrund gesundheitlicher Probleme aber nicht zurücklegen. Er sei in einem „unbeobachteten Moment“ aus einer Pflegeinrichtung in der Hümmlinggemeinde gelaufen.

Bereits seit einigen Tagen wird nach dem 65-Jährigen gesucht, nun hat die Polizei auch ein Foto des Mannes veröffentlicht. Auch die sogenannten Mantrailer-Hunde, die am Dienstag unterwegs waren und auf eine Personensuche trainiert sind, haben bislang keine heiße Spur aufgenommen.

Der zwei Meter große korpulente Mann trägt Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose und einen Strickpullover. Er hat hellgraue Haare und einen hellgrauen Schnurrbart. Die Polizei bittet: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann oder einen Mann, auf die die Beschreibung passen könnte, bemerkt hat, meldet sich bitte bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle oder 110.