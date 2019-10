Verkehr rollt ab Dienstag wieder durch Salzbergens Ortsmitte

Gute Nachrichten für Autofahrer: Am morgigen Dienstag wird in Salzbergen der Ortskern für den Verkehr freigegeben. Bis ins Frühjahr hinein gibt es dort erstmal freie Fahrt – doch die nächsten Sperrungen aufgrund der Ortskernsanierung sind schon in Sicht.