Vergessener Tortenbehälter löst Brandeinsatz in Lingen aus

Lingen Die Freiwillige Feuerwehr wurde am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Apartment in der Wohnanlage im Ortsteil Reuschberge im Emsauenpark an der Scharnhorststraße gerufen. Hier brannte gegen 8.05 Uhr ein Aufbewahrungsbehälter aus Kunststoff für Torten. Verletzt wurde niemand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/vergessener-tortenbehaelter-loest-brandeinsatz-in-lingen-aus-293690.html