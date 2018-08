Verfolgungsjagd endet mit Unfall: Harener flieht vor Zoll

Haren/Rütenbrock Diese Verfolgungsjagd bei Haren endet mit einem Unfall: Ein 34-Jähriger ohne Führerschein und sein 29-jähriger Beifahrer haben am Montagabend bei einer Flucht vor dem Zoll einen Streifenwagen unter Drogeneinfluss beschädigt. „Die beiden Männer hatten bei der Einreise aus den Niederlanden die B408 am ehemaligen Grenzübergang Rütenbrock befahren, als Osnabrücker Zöllner das Fahrzeug zu einer Kontrolle anhalten wollten. Daraufhin beschleunigte der Fahrer das Auto und flüchtete Richtung Lindloh“, berichtet der Zoll in einer Pressemitteilung. Die Ermittler haben daraufhin die Verfolgung des Wagens aufgenommen, der mit hoher Geschwindigkeit durch weitere Ortschaften fuhr. „Ein weiterer Beamter, der zur Unterstützung gerufen wurde, setzte seinen Dienstwagen vor dem Fluchtfahrzeug, um dieses herunterzubremsen und es an der rechtsseitigen Leitplanke zum Stehen zu bringen. Hierbei fuhr das Fluchtfahrzeug, was sich wieder auf der B 408 aus Richtung Haren befand, seitlich in den Streifenwagen“, schildert der Zoll den Unfallhergang. Die beiden Flüchtigen und der Zöllner blieben unverletzt. Bei der Befragung gaben sie an, dass sie in den Niederlanden Drogen konsumiert hatten. Außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Den Flüchtigen drohen nun Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren. Der Fahrer wurde der Polizei in Haren übergeben. Dort wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. „Neben einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, muss sich der Mann außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten“, berichtet die Polizei.