Verfolgungsjagd durch Lingen: Mann versteckt sich in Feld

Lingen In der Nacht zu Samstag lieferte sich die Polizei eine Verfolgungsfahrt mit einem 39-Jährigen in Lingen-Brögbern. Um 23.10 Uhr sollte der Autofahrer aus Lengerich mit seinem Opel Astra von einem zivilen Funkstreifenwagen der Lingener Polizei an der Duisenburger Straße überprüft werden. „Der Fahrzeugführer beschleunigte sofort sein Fahrzeug und versuchte, sich der Kontrolle durch eine rücksichtslose Flucht zu entziehen“, teilt die Polizei am Sonntag mit. Dabei raste er auch bei Rotlicht über die Hauptkreuzung der B 213, auf der zu dieser Zeit noch reger Verkehr herrschte. Trotz der Unterstützung durch mehrere Streifenwagen setzte der Fahrer seine Flucht mit einer Geschwindigkeit von zeitweise über 150 Stundenkilometern durch kleinere Straßen in Richtung Clusorth-Bramhar und Bawinkel fort. In der Straße Duisenburger Diek kam er dabei Ausgangs einer Linkskurve von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum.

39-Jähriger liegt in Kartoffelfeld

Seine Flucht setzte der Fahrer daraufhin zu Fuß fort. Im Bereich der Straße Duisenburger Brink rannte er in ein Maisfeld und flüchtete zunächst im Schutz der Dunkelheit. Durch die Einsatzleitstelle der Polizei wurde daraufhin auch ein Polizeihubschrauber aus Rastede zur Unterstützung an den Ereignisort gerufen. Der Unfallort und die angrenzenden Felder wurden derweil mit Polizeikräften und Diensthunden weiträumig umstellt. Mit der Wärmebildkamera des Hubschraubers gelang es schließlich, den Fahrer liegend in einem Kartoffelfeld zu orten und um 0.50 Uhr festzunehmen.

Drogen in Maisfeld versteckt

Er hatte eine große Menge Bargeld dabei, zu der er keine Angaben machte. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich zudem heraus, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits unanfechtbar entzogen wurde. In seinem Auto deuteten Spuren auf eine größere Menge Betäubungsmittel hin. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Tatortarbeit und Spurensuche der Polizei dauerte bis in die Morgenstunden an. Auf dem Fluchtweg des festgenommenen Mannes wurden dabei im Maisfeld am frühen Morgen zwei Plastiktaschen mit über 100 Gramm Marihuana aufgefunden. Gegen den 39-jährigen Lengericher wurden Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Besitz von Drogen in nicht geringer Menge eingeleitet.

Zeugen, die durch das Fluchtverhalten des Festgenommenen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0591 87215 mit der Polizei in Lingen in Verbindung zu setzen.