Vater droht Haus anzuzünden - SEK nimmt Mann fest

Lähden Am späten Montagabend hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Lähdener Ortsteil Holte-Lastrup ein „Bedrohungsszenario“ beendet, ohne dass jemand körperlich zu Schaden kam. Die Beamten hatten am späten Abend die Information erhalten, dass ein 43-jähriger Familienvater damit drohe, das Haus in Brand zu setzen, in dem er sich mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern befinde.

„Ein SEK der Polizei Niedersachsen nutzte gegen 1.45 Uhr einen günstigen Moment für den Zugriff“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie überwältigten den 43-Jährigen, der sich in der Folge widerstandslos festnehmen ließ. „Seine Ehefrau und die beiden 6- und 13-jährigen Kinder blieben körperlich unverletzt und sind wohlauf“, berichtete die Polizei. Zu den Hintergründen der Tat herrsche aktuell noch Unklarheit. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen.