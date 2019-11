Empfehlung - Urteil: 2000 Euro Geldstrafe für 256 Euro Arbeitslosengeld

Meppen Der geringfügigen Beschäftigung war der Emsländer seit 2017 nachgegangen. An sich nichts Unerlaubtes, doch wie das Hauptzollamt am Mittwoch mitteilte, hatte der Mann diese Beschäftigung bei der Agentur für Arbeit in Nordhorn, bei der er arbeitslos gemeldet war, im Dezember 2017 nicht mitgeteilt. Auf diese Weise bezog er zu Unrecht 256 Euro Arbeitslosengeld I. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/urteil-2000-euro-geldstrafe-fuer-256-euro-arbeitslosengeld-331697.html