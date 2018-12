Ursache für Erdfälle in Emsbüren ist weiterhin unklar

Der Umweltausschuss des Landkreises Emsland hat sich mit den beiden Erdfällen in Emsbüren-Ahlde im südlichen Emsland beschäftigt. Die Ursache für die beiden Löcher, die sich am 25. September in einem Acker auftaten, ist weiter unklar.