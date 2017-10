UPM baut mehr als 200 Stellen in Dörpen ab

Der finnische UPM-Konzern will an seinem Papierproduktionsstandort in Dörpen mehr als 200 Stellen abbauen. Im Gegenzug soll der Standort mit Investitionen in Höhe von über fünf Millionen Euro im Hinblick auf Automatisierung gestärkt werden.