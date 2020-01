/ Lesedauer: ca. 4min „Unverpackt Lingen“ öffnet: So funktioniert es

Die Idee hat viele in Lingen und dem Umland begeistert: Gutes aus der Region oder aus nachhaltiger Herstellung kaufen – ohne Verpackungsmüll. Am heutigen Montag eröffnet die Genossenschaft „Unverpackt Lingen“ ihr Geschäft an der an der Kirchstraße 2.