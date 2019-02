Unternehmen Neptune in Lingen baut 50 Vollzeitstellen ab

Beim Neujahrsempfang in Lingen hat Geschäftsführer Andreas Scheck eine Optimierung der „Prozessstruktur“ angekündigt, wenige Tage erfuhr die Belegschaft, was das unter anderem bedeutet: Neptune Energy will 50 Vollzeitstellen abbauen.