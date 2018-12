Empfehlung - Unfall im Starkregen fordert Verletzte auf der A 31

Geeste Zwei Verletzte forderte am Sonntagnachmittag eine Kollision zwischen zwei Autos auf der Autobahn 31. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Wietmarschen und Geeste. Nach Angaben der Polizei ist der Fahrer eines Audis auf der Überholspur auf einen vor ihm fahrenden Wagen aufgefahren. Die Fahrer beider Autos mussten zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls regnete es sehr stark, sodass die Sicht auf der Autobahn eingeschränkt war. Der Fahrer des auffahrenden Autos stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die A 31 musste in Richtung Norden rund eine Stunde gesperrt werden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Wietmarschen und Geeste im Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/unfall-im-starkregen-fordert-verletzte-auf-der-a-31-270653.html