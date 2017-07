Unbekanntes Trio überfällt Spielothek in Dörpen

gn Dörpen. Eine Spielothek an der Hauptstraße in Dörpen ist am Dienstagmorgen gegen 0.35 Uhr ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 42-jährige Angestellte Feierabend machen und die Spielothek verlassen, als sie von drei unbekannten Tätern zurück ins Gebäude gedrängt wurde. Diese hatten ein Nageleisen dabei und drückten die Frau zu Boden, ehe sie sie ausraubten. Die Unbekannten stahlen ihre Geldbörse sowie eine Taschenlampe. Außerdem versuchte das Trio, die Wechselgeldkasse aufzuhebeln. Laut Polizei konnten sie die Kasse aber nicht öffnen. Ohne weiteres Diebesgut flüchteten sie vom Tatort in unbekannte Richtung. Gemäß Polizei waren die drei Täter männlich und circa 25 Jahre alt. Die Angestellte beschrieb sie als durchschnittlich groß, schlank und südländisch aussehend. Sie trugen dunkle Kleidung, Halstücher verdeckten ihre Gesichter. Zeugen werden gebeten, sich unter 04961 9260 bei der Polizei in Papenburg zu melden.