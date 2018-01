Unbekannter überfällt Tankstelle in Lingen

gn Lingen. Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Samstagabend die Wiro Tankstelle an der Nordhorner Straße in Lingen überfallen. Der maskierte Mann betrat nach Abgaben der Polizei gegen 22.30 Uhr den Verkaufsraum. Unter Vorhalt eines Messers forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die 32-jährige Angestellte seinen Forderungen nachgekommen war und er der Kasse sämtliches Scheingeld entnommen hatte, flüchtete er auf den rückwärtigen Betriebshof. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst ohne Ergebnis. Der Täter wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einem grauen Schal und einem Basecap sowie mit einer Hose mit reflektierenden Streifen bekleidet. Wie viel Geld er genau erbeuten konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Karte