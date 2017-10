Unbekannte verletzen 21-Jährigen schwer am Kopf

gn Spelle. Ein 21-Jähriger ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Spelle schwer verletzt worden. Der Vorfall soll sich gegen 00.10 Uhr auf der Kirmes an der Johannesstraße abgespielt haben, teilte die Polizei mit.

Eine Glasflasche oder ein Glas soll den jungen Mann im Gesicht getroffen haben. Er erlitt dadurch schwere Kopfverletzungen. Ob der Gegenstand geworfen oder mit ihm zugeschlagen wurde, steht derzeit nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 zu melden.