Unbekannte stehlen Ziervögel im Wert von 25.000 Euro

gn Salzbergen. Unbekannte haben am Samstagnachmittag auf dem A30-Pendlerparkplatz an der Mehringer Straße in Salzbergen einen Diebstahl begangen. Wie die Polizei mitteilte, ist dort ein speziell ausgestatteter Transporter aufgebrochen worden, in dem sich 500 bis 600 Ziervögel unterschiedlicher Arten befunden haben.

Die Eigentümer hatten die Tiere zuvor in Erfurt gekauft und auf dem Pendlerparkplatz in den klimatisierten Spezialtransporter umgeladen. Weil sie sich in Salzbergen weitere Vögel anschauen wollten, ließen sie den Transporter zwischen 15.20 und 16.30 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf dem Pendlerparkplatz zurück. Als sie zurückkehrten, fanden sie ihr aufgebrochenes Fahrzeug vor. Sämtliche Vögel waren weg. Die Eigentümer bezifferten den Wert der Tiere auf etwa 25.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.