Die Hühner von Mark Golembeck auf seinem Grundstück in Bippen. Er verleiht regelmäßig die Tiere an Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen. Vier Hühner sind nun am Kinderzentrum in Fürstenau gequält und getötet worden. Foto: Annika Becker