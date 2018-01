Unbekannte legen Feuer im Waldstück

gn Twist. Am späten Montagnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in ein Waldstück an der Weststraße in Schöninghsdorf ausrücken. Bislang unbekannte Täter hatten dort unter Zuhilfenahme von Altöl einen Haufen mit Baumschnitt und Gartenabfällen in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit.

Das Feuer wurde früh entdeckt und konnte von der Feuerwehr komplett abgelöscht werden, noch bevor es auf umliegende Bäume, Buschwerk und die dahinter befindlichen Häuser übergreifen konnte. Der entstandene Sachschaden ist gering. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.