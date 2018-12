Empfehlung - Umweltausschuss: Kein Atommüllendlager im Emsland

Meppen Das Thema war auf Antrag der Grünen kurzfristig auf die Tagesordnung der Sitzung des Gremiums genommen worden. Weil an der Sitzung aber kein Abgeordneter der Grünen teilnahm, stellte Kreisbaurat Dirk Kopmeyer die aktuell vorliegenden Erkenntnisse vor. Die Debatte um die Endlagersuche war durch eine Veröffentlichung der Anti-Atom-Organisation „Ausgestrahlt“ entfacht worden, die in einer Karte dargestellt hatte, wo aus ihrer Sicht in Niedersachsen nach Endlagerstandorten gesucht werden könnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/umweltausschuss-kein-atommuellendlager-im-emsland-269620.html