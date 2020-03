Empfehlung - Ultimatum gestellt: Landwirte lösen Aldi-Blockade in Lingen

Lingen Eigentlich sollte der erste Lkw gegen drei Uhr in der Nacht Richtung Cloppenburg aufbrechen. Stattdessen steuert der Fahrer am Montag erst um 6.30 Uhr vom Hof. Landwirte haben seit Sonntagabend mit ihren Treckern die Zufahrt zum Aldi-Zentrallager in Lingen blockiert. Die Protestaktion richtet sich offenbar gegen Pläne des Discounters, aufgrund des Coronavirus die Milchpreise zu senken. Gegen 6.45 Uhr rückten die Landwirte ab. Nach Angaben der Aktivisten sollen 55 Trecker vor Ort gewesen sein. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage das Geschehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ultimatum-gestellt-landwirte-loesen-aldi-blockade-in-lingen-347050.html