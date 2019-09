Reinigungsarbeiten bei der BP-Raffinerie in Lingen

Aufgrund geplanter Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich einiger Teilanlagen der BP-Erdölraffinerie in Lingen kann es in den kommenden zwei Wochen zu Fackelaktivitäten kommen. Das hat die BP in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.