Überfall auf Juwelier in Sögel - Wer kennt die Tatwaffe?

Sögel Am 19. März ist es an der Amtsstraße in Sögel zu einem Überfall auf ein dortiges Juweliergeschäft gekommen. Im Rahmen der Ermittlungen geriet zunächst ein 41-jähriger Mann aus Litauen in den Fokus der mit dem Fall betrauten Beamten. Mittlerweile ist allerdings klar, dass der Verdächtige als Täter ausgeschlossen werden kann. Um die Tat dennoch aufklären zu können, suchen die Ermittler nun mit dem Foto der Tatwaffe nach weiteren Zeugen. Das Schlachtermesser mit rotem Griff dürfte eher im gewerblichen, fleischverarbeitenden Bereich genutzt werden. Der bislang unbekannte, maskierte Täter hatte an dem späten Dienstagnachmittag das Juweliergeschäft betreten und den Inhaber mit dem abgebildeten Messer bedroht. Er fesselte das Opfer, erbeutete Bargeld sowie Schmuck und flüchtete anschließend mit einem roten Ford Mondeo in Richtung Poststraße. Dieses Auto gehörte dem Inhaber des Juweliergeschäftes und wurde später in Werlte in der Nähe des Friedhofes verlassen aufgefunden. Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Er trug eine nicht näher beschriebene Maskierung und eine Strickjacke. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.