Über 70 Aussteller auf Kunsthandwerkermarkt in Lingen

Ein wenig Zeit sollte man schon mitbringen, wenn am Sonntag, 19. Januar, in der Halle IV in Lingen ab 11 Uhr wieder über 70 Aussteller ihr kunsthandwerkliches Geschick und Können den Besuchern näherbringen.