Über 1000 Gäste feiern zehn Jahre Motorradfahrerstammtisch

In Lingen haben am Sonntag die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und die Verkehrswacht das zehnjährige Bestehen des Motorradfahrerstammtisches gefeiert. Auf dem Verkehrsübungsplatz an der Schüttorfer Straße kamen über 1000 Besucher zsammen.