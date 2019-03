Empfehlung - Turm an der Grenze bei Twist wird jetzt renoviert

Twist/Schoonbeek Die Denkmalschützer von der Stichting Drents Monument (SDM) lassen das militärische Bauwerk in Schoonebeek aus der Zeit des Kalten Krieges jetzt renovieren. Dafür wurden in den letzten Jahren circa 300.000 Euro zusammengebracht. Inzwischen sind die hohen Bäume direkt am Turm entfernt, und die Baufirma Brands repariert die Schäden am Bauwerk.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/turm-an-der-grenze-bei-twist-wird-jetzt-renoviert-284844.html