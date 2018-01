Empfehlung - Transrapid-Rückbau gerät ins Stocken

Lathen/Leipzig. Durch ihren Beschluss haben die Richter in Leipzig praktisch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Berlin-Brandenburg zugunsten der Bundesrepublik Deutschland bestätigt. Der 6. Senat des OVG hatte im Februar 2017 in zweiter Instanz entschieden, dass die Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft (IABG) aus Ottobrunn bei München Versicherungsgelder für den beim Unglück mit 23 Toten im September 2006 zerstörten Transrapid sowie Einnahmen aus dem Teilrückbau der Strecke mit einer 8,4 Millionen Euro hohen Zuwendung des Bundes für den Komplettrückbau verrechnen muss. Die Betreibergesellschaft hatte sich daraufhin darüber beschwert, dass das OVG keine Revision gegen ihr Urteil zugelassen hatte. In erster Instanz war die IABG vor dem Verwaltungsgericht Berlin gescheitert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/transrapid-rueckbau-geraet-ins-stocken-223118.html