Transporter verunglücken in Haselünne

hi Haselünne. Zwei Transporter sind am Dienstag gegen 11.40 Uhr auf der Bundesstraße 402 zusammengeprallt.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall zwischen Meppen und Haselünne. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 50-Jähriger mit einem Fiat Ducato und einem Anhänger die Bundesstraße von Meppen in Richtung Haselünne. Aus noch nicht geklärter Ursache kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Mercedes Sprinter mit angehängtem Wohnwagen zusammen. Der Fahrer des Fiat und die 46-jährige Fahrerin des Mercedes wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr Haselünne befreite die Verletzten aus den Fahrzeugen. Beide wurden mit schweren Verletzungen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht bei ihnen keine Lebensgefahr. Die Bundesstraße musste bis zum Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt werden. Neben Polizei und Feuerwehr waren zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen an der Unfallstelle eingesetzt.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.