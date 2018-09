Empfehlung - Traktorbrand am Kernkraftwerk in Lingen

Die Freiwillige Feuerwehr Lingen wurde gegen 19:45 Uhr zu dem Fahrzeugbrand am Kernkraftwerk an der Straße Am Hilgenberg gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um eine falsche Ortsangabe handelte. Der Motor eines Traktors hatte in Höhe des Stahlwerkes Benteler an der Niederdamer Straße gebrannt. Der Fahrer aus Lingen hatte das Feuer bereits mit Mineralwasser unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehrleute übernahmen die Nachlöscharbeiten. An dem nicht mehr fahrbereiten Traktor war erheblicher Sachschaden entstanden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/traktorbrand-am-kernkraftwerk-in-lingen-248956.html