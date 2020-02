/ Lesedauer: ca. 2min „Tour de Farce“ mit Caroline Kiesewetter und Tim Grobe

Eine turbulente Komödie ist am 17. Februar im Theater Meppen zu sehen: „Tour de Farce“ heißt das Stück, in dem die Schaúspieler Caroline Kiesewetter und Tim Grobe in mehrere Rollen schlüpfen.