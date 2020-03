Empfehlung - Topf auf Herd vergessen: Frau in Werlte bei Brand verletzt

Werlte Am Dienstagnachmittag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Kellerstraße zu einem Polizei-und Feuerwehreinsatz gekommen. Eine Bewohnerin hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd vergessen, welcher aufgrund der starken Hitze in Brand geriet. Nachbarn löschten das Feuer mit eigenen Mitteln. Eine 43-jährige Frau zog sich hierbei eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Flammen wurde die Kücheneinrichtung erheblich beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr aus Werlte war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Löscharbeiten waren nicht mehr notwendig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/topf-auf-herd-vergessen-frau-in-werlte-bei-brand-verletzt-346654.html