Tödlicher Unfall zwischen Lingen und Emsbüren: A31 gesperrt

Emsbüren/Lingen Gegen 16.15 Uhr ist es auf der Autobahn 31 zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen in Fahrtrichtung Emden zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Der 51-jährige Fahrer eines Toyota war mit einem VW zusammengeprallt. Der Toyotafahrer soll mehrfach die Fahrspuren gewechselt haben und laut Zeugenaussagen einen „sportlichen Fahrstil“ gehabt haben. Ein hinter ihm fahrender VW setzte zum Überholen an. Allerdings scherte der Toyota ebenfalls auf die Überholspur aus und prallte gegen den VW. Der Toyota schleuderte daraufhin in die Außenschutzplanke. Das Dach des Fahrzeugs wurde dabei abgerissen. Der 51-Jährige erlag, eingeklemmt in seinem Fahrzeug, seinen Verletzungen. Der 20-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt, steht allerdings unter Schock. Neben der Autobahnpolizei waren die Feuerwehrkräfte aus Emsbüren im Einsatz. Zwei Notfallseelsorger waren vor Ort sowie ein Rettungshubschrauber.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/toedlicher-unfall-zwischen-lingen-und-emsbueren-a31-gesperrt-315033.html