Empfehlung - Tödlicher Unfall in Lingen

Lingen Der Mann war nach ersten Angaben der Polizei mit seinem Volvo auf der Lindenstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang unterwegs. Nach Zeugenaussagen überholte er mehrere Autos mit überhöhter Geschwindigkeit, überfuhr eine rote Ampel, kam dann nach links von der Straße ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. Die eine Hälfte landete auf einem Baugrundstück, die andere wickelte sich um den Baum. Der Autofahrer war sofort tot. Zunächst war unklar, ob sich weitere Personen in dem Volvo befanden. Feuerwehr und THW suchten das Gelände ab, konnten aber niemanden finden. Die Lindenstraße war am Abend in Höhe der Emsbrücke voll gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/toedlicher-unfall-in-lingen-331630.html