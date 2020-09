Der sechsjährige Leopold geht seit 14 Tagen in die erste Klasse der Grundschule in Thuine. Mit den coronabedingten Regeln kommt er gut klar. Und auch seine Klassenlehrerin und Schulleiterin Veronika Wentker hat sich an den Mund-Nasen-Schutz „so einigermaßen“ gewöhnt. Foto: van Bevern