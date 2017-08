Empfehlung - Testflüge sollen Piloten schützen

Meppen. „EMBOW“ heißt die Kampagne, die die Wehrtechnische Dienststelle 91 in diesem Jahr zum fünften Mal durchführt. Und weil es sie insgesamt in Europa bereits 16-mal gegeben hat, heißt diese nun „EMBOW XVI“. Am vergangenen Freitag wurde sie beendet, und drei Wochen Flugbetrieb mit engem Zeitplan liegen hinter Tornadopilot Tom Emig, der als „Trial Manager“ für die Messkampagne die Verantwortung trägt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/testfluege-sollen-piloten-schuetzen-204355.html