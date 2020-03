Empfehlung - Termine stehen: Schwertransport geht ab Sonntag weiter

Sögel Der unbeschädigt gebliebene Behälter wird diesen Sonntag, 8. März, ab sieben Uhr auf den Weg gehen, der zweite am Sonntag, 29. März. Der beschädigte Gastank wird am Montag auf der Wahner Straße abgestellt. Das hat der Landkreis am Freitag bei einem Pressegespräch mitgeteilt. An dem nahm der Abteilungsleiter Schwertransporte Wagenborg Nedlift in Groningen, Harry Oudmann, teil, außerdem waren Kreisbaurat Dirk Kopmeyer, Klaus Hackmann von der Polizei Emsland, und der Sögeler Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers dabei. Grund für die dreiwöchige zeitliche Lücke ist die fehlende Verfügbarkeit von Transportmaterialien.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/termine-stehen-schwertransport-geht-ab-sonntag-weiter-346848.html