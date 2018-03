Teenager-Träume der 50er-Jahre werden lebendig

Schön war die Zeit“ – so lautet das Motto der Neuauflage einer Abschiedstournee, die den 79-jährigen Sänger und Entertainer Peter Kraus am Dienstag in die Emslandarena Lingen führte. Am Ende wurde das Konzert zum Jungbrunnen für Kraus und sein Publikum.