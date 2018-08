Empfehlung - Tausende VW-Neuwagen stehen auf Meppener Gelände

Meppen Auf dem Gelände von Ritchie Bros. Auctioneers in Meppen-Versen kommen für gewöhnlich große Landmaschinen unter den Hammer. Wer aktuell einen Blick auf das Areal an der Süd-Nord-Straße wirft, sieht dort abgestellte Neuwagen stehen. Sie kommen allesamt von VW. Der Konzern hat überall in Deutschland Stellflächen angemietet, darunter auch den Berliner Pannenflughafen BER. Die abgestellten Autos müssen alle noch den Abgastest bestehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/tausende-vw-neuwagen-stehen-auf-meppener-gelaende-247635.html