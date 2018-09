Tatserie geklärt: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Lingen Die Ermittlungskommission (EK) Phönix aus Recklinghausen sucht Eigentümer von Gegenständen, die bei Mitgliedern der sogenannten Pfarrhausbande sichergestellt wurden. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler unter anderem Bestecksets, Uhren, Schmuck, sakrale Gegenstände und Münzen. Den Bandenmitgliedern wird vorgeworfen, seit etwa September 2017 gemeinsam in ganz NRW und Niedersachsen mindestens 25 Einbrüche begangen zu haben. Dabei hatten es die zwei Männer (27 und 43 Jahre alt) und eine Frau (47 Jahre alt) hauptsächlich auf Pfarrhäuser abgesehen. Aber auch die Häuser älterer Damen und Einfamilienhäuser waren im Fokus der Einbrecher. Die Ermittlungen brachten weitere Hinweise auf Einbrüche in Everswinkel, Rees, Wesel, Neukirchen-Vluyn, Emsdetten und auf einen Raub auf eine Seniorin in Wuppertal. Bei den Durchsuchungen konnten zahlreiche Gegenstände sichergestellt werden, die aus Einbrüchen stammen dürften. Bislang konnten die Eigentümer der Gegenstände nicht alle ermittelt werden. Die Polizei fragt: Wem gehören die Gegenstände? Woher stammen sie?

Fotostrecke / Wem gehören die Gegenstände? Foto: Achenbach, Annette © Achenbach, Annette Wem gehören die Gegenstände? Foto: Achenbach, Annette © Achenbach, Annette

Hinweise erbittet die EK Phönix an Werktagen in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 16 Uhr unter der Telefonnummer 02361 553598.